Адвокат сказал, когда Кремль может освободить Сущенко

Переговоры об освобождении журналиста из российской тюрьмы продолжаются, к ним привлечены международные посредники, отметил адвокат Марк Фейгин

Кремль может освободить незаконно удерживаемого в РФ украинского журналиста Романа Сущенко уже в мае 2018 года, сразу после завершения судебного процесса над политзаключенным. Такую мысль высказал адвокат украинца Марк Фейгин, сообщает Радио Свобода.

По словам защитника, в деле Сущенко всего 12 томов, что не так много, четыре свидетеля, главный свидетель обвинения - один.

"С другой стороны, я вижу, что желание обменять Сущенко есть и переговоры в этом направлении продолжаются. Привлечен ряд международных посредников. Будем надеяться, что это как-то будет синхронизировано с ходом суда и все закончится успешно где-то в мае", - сказал Фейгин.

Адвокат также сообщил, что в марте этого года журналисту "передали часть писем из цензуры - всего около 40 штук, среди которых четыре письма уже покойного отца".

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В феврале 2018 года в офисе уполномоченного Верховной Рады по правам человека заявили, что удерживаемых в РФ украинцев Романа Сущенко и Олега Сенцова якобы планируют обменять на крымских военных-дезертиров Александра Баранова и Максима Одинцова, приговоренных в Украине к тюрьме. Однако представитель в гуманитарной подгруппе минского процесса Ирина Геращенко эту информацию опровергла.

Сущенко задержали в конце сентября 2016 года в Москве, куда он приехал по личному делу. В ФСБ заявили, что задержанный - "сотрудник ГУР". Украинская разведка причастность Сущенко к ведомству опровергла.



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