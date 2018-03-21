Раде предлагают поставить легитимность Путина под сомнение

Авторы проекта - группа депутатов, в числе которых Ирина Луценко, Владимир Арьев, Ирина Геращенко, Сергей Куницын и др.

В Верховной Раде зарегистрирован еще один проект постановления по выборам президента РФ в Крыму. Документ под номером 8168 предлагает признать незаконным проведение голосования в Крыму и отметить, что это ставит под сомнение легитимность результатов выборов в целом.

Авторы проекта - группа депутатов, в числе которых Ирина Луценко, Владимир Арьев, Ирина Геращенко, Сергей Куницын и др.

В проекте постановления отмечается, что результаты незаконного голосования в Крыму ничтожны и не имеют никаких правовых последствий. Вместе с тем, они "существенно искажают результаты голосования на выборах президента Российской Федерации в целом, закономерно ставя под сомнение их легитимность".

Депутатам предлагают призвать международное сообщество к введению санкций против организаторов выборов в Крыму, а также к нарушителям основополагающих прав и свобод человека.

В МИДе сегодня заявили, что выступают против признания нелегитимными выборов президента РФ в целом, но поддерживают это решение в отношении выборов на территории оккупированного Крыма.

19 марта в Верховную Раду внесен проект постановления о непризнании Украиной легитимности выборов президента РФ в целом. Авторы проекта - лидер фракции Народный фронт Максим Бурбак и депутат от этой политсилы Георгий Логвинский.

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