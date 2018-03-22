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Политзаключенного Кольченко в России выпустили из ШИЗО

22.03.2018 03:11
Украинец был в штрафном изоляторе с 8 марта за "передвижение без охраны"
Политзаключенного Кольченко в России выпустили из ШИЗО
Александр Кольченко (фото - Радио Свобода)

Украинца Александра Кольченко, незаконно удерживаемого в России, выпустили из штрафного изолятора. Об этом сообщила правозащитница Татьяна Щур.

Кольченко также передали посылку. 

Его удерживали в ШИЗО с 8 марта, а поместили туда на 13 суток за якобы "передвижение без охраны именно по тем местам, где он и остальные осужденные, как правило, ходят без охраны: в библиотеку, в столовую".

Кольченко недавно отсидел в ШИЗО 10 суток в Новый год за "нарушение формы одежды", не пришив бирку с фамилией на одежду, временно заменяющую выстиранный к празднику бушлат. 

21 марта российский лидер Владимир Путин поручил администрации проработать прошение кандидата в президенты Ксении Собчак о помиловании 16 человек, среди которых есть украинские политзаключенные Олег Сенцов и Александр Кольченко. 

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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