Политзаключенного Кольченко в России выпустили из ШИЗО

Украинец был в штрафном изоляторе с 8 марта за "передвижение без охраны"

Украинца Александра Кольченко, незаконно удерживаемого в России, выпустили из штрафного изолятора. Об этом сообщила правозащитница Татьяна Щур.



Кольченко также передали посылку.



Его удерживали в ШИЗО с 8 марта, а поместили туда на 13 суток за якобы "передвижение без охраны именно по тем местам, где он и остальные осужденные, как правило, ходят без охраны: в библиотеку, в столовую".



Кольченко недавно отсидел в ШИЗО 10 суток в Новый год за "нарушение формы одежды", не пришив бирку с фамилией на одежду, временно заменяющую выстиранный к празднику бушлат.

21 марта российский лидер Владимир Путин поручил администрации проработать прошение кандидата в президенты Ксении Собчак о помиловании 16 человек, среди которых есть украинские политзаключенные Олег Сенцов и Александр Кольченко.



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