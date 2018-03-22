Савченко принесла на комитет в Раду гранаты: фото

Народный депутат Надежда Савченко заявила на заседании регламентного комитета, что врага ищут "там, где его нет"

Народный депутат Надежда Савченко принесла на заседание регламентного комитета ВР фрукты - гранаты.

"Очень важно показать сейчас вам, что вы ходите очень близко у смерти. Вас всех пугает, были у меня гранаты или не были в сумочке. Были у меня гранаты. Гранаты были. Вот", - подчеркнула Савченко, взяв пакетик, из которого она достала два фрукта и положила перед собой.





Фото: pravda.com.ua

Он рассказала, что слухи о наличии якобы гранат в ее сумке 15 марта 2018 года распространил главный военный прокурор Анатолий Матиос.

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"Когда я зашла в Верховную Раду, и пошел слух, который пустил Матиос, что я несу гранаты, потому что у меня тяжелая сумка. Там было две пачки бумаги", - сказала Савченко.

Народный депутат добавила, что врага ищут "там, где его нет".

Савченко не отрицает, что хотела напугать власть, но заявляет, что показания офицеров Вооруженных Сил Украины против нее искажены.

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