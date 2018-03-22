"Все решает Путин": главари боевиков готовятся к "выборам"

Псевдовыборы во временно оккупированном Донецке назначены на 4 ноября 2018 года

Главари террористической организации ДНР в очередной раз дали указание так называемым главам районных оккупационных администраций Макеевки и Горловки проверить состояние готовности к проведению псевдовыборов в ОРДО, которые запланированы на 4 ноября 2018 года. Об этом говорится в сводке группы Информационное сопротивление.

"Для продвижения и попыток легитимизации "ЛДНР" в странах Европейского Союза, главари "коммунистической партии ДНР" согласовали с представителями партии коммунистического возрождения в Италии возможность проведения в середине апреля в Риме и Милане акций, направленных на поддержку "ДНР/ЛНР", - отмечается в сообщении.

Источники сообщили LIGA.net, что пока в Луганске и Донецке вообще незаметна предвыборная агитация. "Очевидно, что не Захарченко (главарь боевиков, - ред.) тут все решает. Как скажет Путин, так и будет", - сказал дончанин Максим, имя которого изменено в целях безопасности.

ДНР и ЛНР - террористические организации, захватившие при поддержке Российской Федерации часть Донецкой и Луганской областей Украины. Обе организации созданы, финансируются и содержатся Россией, откуда, кроме прочего, террористы получают боевиков, инструкторов, а также тяжелую технику, оружие, боеприпасы и топливо.

Читайте также: "Больше месяца без связи бьет по мозгам": о ситуации в Донецке

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.