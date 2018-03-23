По словам Климкина, для французского и немецкого коллег важно не только осознать смысл российской агрессии, важно ее прочувствовать

Министры иностранных дел Франции и Германии посетят Донбасс. Об этом сообщил министр иностранных дел Павел Климкин на совместном брифинге с министром иностранных дел Франции Жаном-Ивом Ле Дрианом, передает корреспондент LIGA.net.

"Жаль, что мы не смогли сегодня поехать на Донбасс. Но мы договорились, что сделаем это с министром иностранных дел Германии. Мы поедем втроем. Важно не только осознать смысл российской агрессии, важно ее прочувствовать", - отметил Климкин.

В свою очередь, Ле Дриан сообщил, что Франция приняла решение предоставить финансовую помощь двум организациям, которые реализуют гуманитарные проекты в Донбассе. По его словам, полмиллиона евро планируется выделить на реализацию проектов по обеспечению местных жителей продовольствием.

Кроме того, Франция примет участие в реализации двух проектов Красного креста. Речь идет о восстановлении школы в Красногоровке и водонапорной станции в Попасной.

20 февраля 2018 года Климкин заявлял, что после согласования всех вопросов введения миротворцев ООН в Донбасс, на их развертывание может уйти не менее 6-10 месяцев.

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