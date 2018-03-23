Надежде Савченко грозит пожизненное заключение - прокурор

По словам прокурора, Савченко подозревается в совершении тяжких и особо тяжких преступлений против основ национальной безопасности Украины

По выдвинутым прокуратурой обвинениям Надежде Савченко грозит до 15 лет тюрьмы или пожизненное заключение. Об этом сегодня на заседании Шевченковского райсуда Киева заявил прокурор, обосновывая необходимость арестовать Савченко.

"Анализ приведенных доказательств в их совокупности дает достаточно оснований подозревать Савченко в совершении указанных преступлений, за которые предусмотрено наказание в виде лишения свободы до 15 лет или пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества или без конфискации", - отметил прокурор.

По словам прокурора, Савченко подозревается в совершении тяжких и особо тяжких преступлений против основ национальной безопасности Украины и общественной безопасности. Он отметил, что Савченко при невыясненных обстоятельствах познакомилась с руководителем всеукраинской общественной организации Офицерский корпус Владимиром Рубаном, который с 2014 года регулярно посещал неподконтрольные Украине районы Донбасса, а с лидерами террористов Захарченко и Тимофеевым поддерживает личные отношения.

"В неустановленное время, но не позднее 20 ноября 2017 года в неустановленном месте Савченко вступила в сговор с Рубаном, Захарченко и Тимофеевым (лидеры террористов ДНР, - ред.), другими участниками террористической организации ДНР", - зачитал прокурор.

С целью свержения конституционного строя и захвата власти, по словам прокурора, были составлены несколько сценариев и этапов действий. В частности, в Киеве планировались теракты с применением оружия и взрывы, которые привели бы к гибели людей. Также планировалось убийство президента Петра Порошенко, министра внутренних дел Арсена Авакова, секретаря СНБО Александра Турчинова.

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22 марта 2018 года Верховная Рада отменила неприкосновенность, а также предоставила разрешение на задержание и арест Савченко. Сегодня ей избирают меру пресечения.

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