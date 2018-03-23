Депутат заявила, что во время пребывания в российской тюрьме голодала 83 дня, включая шесть дней сухой голодовки

Находящаяся под следствием народный депутат Надежда Савченко объявила голодовку. Соответствующее заявление парламентарий сделала сегодня, 23 марта, на заседании Шевченковского райсуда Киева, где ей избирают меру пресечения.

Савченко заявила, что Украину покидать не собирается и намерена посещать Верховную Раду. По словам нардепа, политическое решение "закрыть" ее принято заранее.

"Я выхожу на голодовку с сегодняшнего дня и показываю еще раз всем неверующим, потому что я так же, как и в российских тюрьмах, нахожусь под камерами. И только у врага есть доказательства, что я голодала 83 дня и шесть дней сухой голодовки. И теперь такие доказательства будут и у украинской власти", - сказала Савченко.

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22 марта 2018 года Верховная Рада разрешила Генпрокуратуре привлечь к уголовной ответственности, задержать и арестовать Савченко.

Депутату инкриминируют приготовление к захвату власти группой лиц по предварительному сговору, посягательству на жизнь государственного деятеля и теракту, создание террористической группы, незаконное обращение с оружием и боеприпасами.

Сегодня, 23 марта, Шевченковский райсуд Киева избирает Савченко меру пресечения. Прокуроры просят арестовать депутата без права залога.

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