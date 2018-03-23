Савченко обвинила партию Тимошенко в предательстве

Украинская власть поменяется тогда, когда партии "перестанут отрекаться от своих", заявила депутат в суде, где ей избирают меру пресечения

Народный депутат Надежда Савченко считает, что партия Батькивщина, избирательный список которой она возглавила на внеочередных парламентских выборах 2014 года, ее использовала и предала. Об этом парламентарий заявила сегодня в перерыве судебного заседания по избранию ей меры пресечения.

По словам Савченко, украинская власть поменяется тогда, когда партии "перестанут отрекаться от своих".

"А партия Батькивщина в этом мастак. В этом зале находится еще один человек, которого так же партия Батькивщина предала. Использовала, подставила под все ножи и предала. Это нормально для политических партий", - сказала депутат, не уточнив, кого она имела в виду.

В декабре 2016-го фракция Батькивщина исключила Савченко из своих рядов на фоне скандала вокруг контактов нардепа с главарями боевиков в Донбассе.

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22 марта 2018 года Верховная Рада разрешила Генпрокуратуре привлечь к уголовной ответственности, задержать и арестовать Савченко.

Депутату инкриминируют приготовление к захвату власти группой лиц по предварительному сговору, посягательству на жизнь государственного деятеля и теракту, создание террористической группы, незаконное обращение с оружием и боеприпасами.

Сегодня, 23 марта, Шевченковский райсуд Киева избирает Савченко меру пресечения. Прокуроры просят арестовать депутата без права залога.

Савченко заявила, что в знак протеста объявляет голодовку.

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