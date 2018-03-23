Адвокат: Суд отпустил Савченко и арестовал ее одним решением

Адвокат Виктор Чевгуз прокомментировал необычное решение суда по избранию Савченко меры пресечения

Адвокат Надежды Савченко отметил, что судья Шевченковского райсуда Киева в одном постановлении признал незаконность ее задержания и обоснованность подозрения. Об этом заявил адвокат Виктор Чевгуз, передает Укринформ.

"Вы заметили, что судья согласился с нами в том, что она задержана была незаконно ... Но он согласился с прокурором, что доказана вина и риски обоснованы. Поэтому он ее освободил из-под стражи и взял под стражу. Двумя предложениями", - сказал адвокат Савченко.

Отметим, что эта своеобразная форулировка решения суда ввела в заблуждение многие СМИ - в лентах ряда изданий появилась новость с заголовком о том, что суд отказался арестовывать Савченко. В их числе была и LIGA.net, за что редакция приносит свои извинения читателям.

Сегодня Шевченковский райсуд Киева арестовал Савченко на два месяца. Такое решение озвучил председательствующий судья Евгений Сидоров.

22 марта 2018 года Верховная Рада разрешила Генпрокуратуре привлечь к уголовной ответственности, задержать и арестовать Савченко. Депутату инкриминируют подготовку к захвату власти группой лиц по предварительному сговору, посягательство на жизнь государственного деятеля, создание террористической группы, незаконное обращение с оружием и боеприпасами, планирование теракта.

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