"Схемы": Прокурора по делу Мартыненко хотят отстранить

Прокурора в деле против Николая Мартыненко планируют отстранить по жалобе адвоката

Прокурора Специальной антикоррупционной прокуратуры, который ведет дело против экс-нардепа Николая Мартыненко, могут отстранить по жалобе адвоката. Об этом говорится в расследовании программы "Схемы".

Квалификационно-дисциплинарная комиссия прокуроров должна будет 29 марта определится относительно дисциплинарного проступка прокурора САП Андрея Перова. Журналисты утверждают, судьба прокурора сейчас в руках одного из руководителей этой комиссии Виктора Шемчука, который в свою очередь может быть заинтересован помочь Мартыненко.

Жалобу на прокурора подал адвокат бывшего депутата Петр Бойко. Основанием для ее стало заседание Соломенского суда в конце 2017 года, когда экс-парламентарию позволили свободно выезжать за пределы страны.

Якобы после объявления такого решения судьи, прокурор вышел, хлопнув дверью. Начальник четвертого отдела управления процессуального руководства и непосредственный руководитель Перова Роман Симкив утверждает, что после того, как прокурор услышал, какое решение приняли, он пошел на другое судебное заседание, поскольку спешил. "В обязанности Перова не входит ждать завершения судебного заседания, и не его вина, что было открыто окно и там был сквозняк", - сказал он.

Из записей суда видно, что судья даже не обратила внимание на то, что прокурор вышел и не заявила о неуважении с его стороны.

Симкив уверен, что это давление на прокуроров по делу, поскольку два таких выговора равны увольнению из органов прокуратуры. "По моему мнению, то, что именно сейчас, когда дело должно передаваться в суд, возникла такая жалоба и такое решение заместителя квалификационно-дисциплинарной комиссии - это показательно, чтобы продемонстрировать, какой Мартыненко влиятельный", - сказал он.

Авторы расследования сообщают, что жалоба дошла на рассмотрение квалификационно-дисциплинарной комиссии благодаря заместителю ее главы Виктору Шемчуку, который рассматривал эту жалобу и подготовил заключение о том, что дисциплинарный проступок со стороны прокурора Перова таки был.

Помимо прочего, он является также важным свидетелем по делу завладения средствами Энергоатома. Журналисты отмечают, что Шемчук мог помогать Мартыненко в некоторых финансовых операциях, за вознаграждение в 250 тысяч евро.

Сам заместитель Квалификационно-дисциплинарной комиссии утверждает, что нет конфликта интересов в деле относительно выговора прокурору, который ведет расследование против Мартыненко.

Сам Мартыненко в комментарии авторам расследования заявил, что журналисты оперируют "недостоверной информацией" и пообещал в будущем, когда завершится рассмотрение дела относительно его участия в хищении госсредств, подавать иск против СМИ за "дискредитацию".

Читайте также: НАБУ завершила расследование "дела Мартыненко"

20 апреля 2017 г. сотрудники НАБУ задержали Мартыненко. 22 апреля судья Соломенского районного суда отказал в ходатайстве САП об аресте экс-депутата - его отпустили на поруки.

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.