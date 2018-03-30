Луценко просит уволить Холодницкого с должности главы САП

Он сообщил, что направил в квалификационно-дисциплинарную комиссию прокуроров жалобы о совершении Холодницким дисциплинарных проступков

Генпрокурор Юрий Луценко попросил квалификационно-дисциплинарную комиссию прокуроров (КДКП) уволить Назара Холодницкого с должности заместителя генпрокурора - главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры. Об этом Луценко написал на своей странице в Facebook.

Он сообщил, что вместе с директором НАБУ Артемом Сытником направил в КДКП жалобы о совершении Холодницким дисциплинарных проступков.

"В рамках уголовного производства, которое расследуется общей группой ГПУ и НАБУ по добытым в ходе следствия фактам, которые должным образом рассекречены, в квалификационно-дисциплинарную комиссию прокуроров (КДКП) с подписями генерального прокурора и директора Национального антикоррупционного сегодня направлены дисциплинарные жалобы о совершении руководителем Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назаром Холодницким дисциплинарных проступков", - написал генпрокурор.

"В своем представлении прошу КДКП рассмотреть вопрос о снятии Н. Холодницкого с должности заместителя Генпрокурора - руководителя САП", - добавил Луценко.

22 марта Холодницкий подтвердил, что в его кабинете велась скрытая запись.

27 марта Луценко заявил, что ГПУ совместно с НАБУ ведут следствие против Холодницкого.

В тот же день, 27 марта, в НАБУ сообщили, что глава САП объединил в одно уголовные производства о возможном декларировании недостоверной информации и возможном незаконном обогащении Луценко.

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