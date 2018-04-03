Рада не освободила антикоррупционеров от подачи деклараций

В президентском законопроекте декларирование для антикоррупционеров предлагалось заменить расширенной финансовой отчетностью

Верховная Рада провалила законопроекты об освобождении антикоррупционеров от электронного декларирования. Об этом сообщает из зала заседаний парламента корреспондент LIGA.net.

Парламентарии не поддержали депутатский проект изменений в закон о предотвращении коррупции по поводу особенностей финансового контроля за отдельными категориями лиц №6271, которым предлагалось освободить от подачи электронных деклараций физлиц, получающих средства на проекты по борьбе с коррупцией.

Также депутаты не поддержали президентский проект изменений в некоторые законы по поводу открытости информации об использовании международной технической помощи №6674. Проектом предлагалось отменить необходимость подачи декларации антикоррупционерами. В то же время общественные организации должны обнародовать информацию об их финансировании, если годовой доход превышает 300 прожиточных минимумов.

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Президент Петр Порошенко заявил, что введение электронного декларирования для активистов, принятое в прошлом году, было ошибкой.

20 марта 2018 года послы стран Большой семерки призвали Киев отменить э-декларирование для общественников-антикоррупционеров.

3 апреля антикоррупционный комитет Рады даже не приступил к рассмотрению этого вопроса, поскольку не собрался кворум.

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