В США умерла открывшая темную материю астроном Вера Рубин

За свою научную карьеру Рубин исследовала более 200 галактик, она стала второй женщиной-астрономом, избранной в состав Национальной академии наук США

В Принстоне (штат Нью-Джерси, США) на 89 году жизни умерла американский астроном Вера Рубин, которая помогла найти существенные доказательства существования темной материи. Об этом сообщило AP.

О смерти исследовательницы сообщил ее сын Аллан Рубин, профессор геонаук в Принстонском университете. Он отметил, что его мать умерла 25 декабря по "естественной причине".

Вера Рубин занималась изучением правильности законов вращения галактик и их скоплений. В ходе работы она обнаружила, что галактики вращаются не так, как предполагалось ранее, и обосновала теорию, что работу этого закона нарушала некая сила - темная материя.

За свои научные достижения Рубин была удостоена множество наград. Она стала второй женщиной-астрономом, избранной в состав Национальной академии наук.

За свою научную карьеру Вера Рубин исследовала более 200 галактик.

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