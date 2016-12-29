Что для украинцев значит Новый год - опрос
Для большинства украинцев Новый год - это повод провести время с семьей и друзьями. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного компанией Kantar TNS.
Встречу нового года как повод собраться всей семьей назвали 54% респондентов, 42% рассматривает праздник как повод порадовать близких и друзей подарками, для 40% - это возможность весело провести с ними время.
Только один процент опрошенных рассматривает праздник как старт нового этапа в жизни, при том что для 37% это повод задуматься над своей жизнью и достижениями, а для 15% - возможность заново начать или кардинально изменить жизнь.
Главной целью вкусно поесть на Новый год назвали 13% респондентов, а получить подарки - 8%.
Четыре процента украинцев, согласно опросу, вообще не считают Новый год праздником.
Среди главных ассоциаций праздника респонденты назвали елку (66%), мандарины (46%) и семью, детей (38%).
Шампанское и салат "Оливье" пользуются меньшей популярностью: за них проголосовали 24 и 19% соответственно.
С Дедом морозом Новый год ассоциируют 28%, а со снегурочкой - только 4% опрошенных. Менее популярные символы праздника - подарки и сладости.
Снег и холод как главную ассоциацию праздника назвал только один процент респондентов.
Опрос провела компания Kantar TNS. Исследование проводилось с 18 по 23 ноября 2016 года методом онлайн опроса.
Опрошены были граждане Украины (кроме жителей Автономной республики Крым), городское население, мужчины и женщины в возрасте 18-55 лет. Выборка - 1 тысяча респондентов.
29 декабря 2016 года сообщалось, что наиболее желанными подарками, которые хотели бы получить украинцы на Новый год, являются деньги, романтическое путешествие и бытовая техника.
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