В новогоднюю ночь украинцы смогут наблюдать в небе комету
29.12.2016 18:12
Однако в NASA уточняют, что комету можно будет увидеть только с помощью бинокля или телескопа
Фото: ЕРА
В ночь на 1 января жители Северного полушария Земли смогут увидеть комету под названием 45P/Honda-Mrkos-Pajdušáková, которая будет проходить вблизи Луны. Об этом сообщает CNN со ссылкой на NASA.
Комета названа так в честь астрономов, обнаруживших ее в 1948 году.
Ее смогут наблюдать, в том числе, жители Украины.
Вместе с тем, в агентстве уточняют, что увидеть комету можно будет только при помощи вспомогательных устройств, например бинокля или телескопа.
Отмечается, что комета пройдет справа от Луны.
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