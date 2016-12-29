В новогоднюю ночь украинцы смогут наблюдать в небе комету

Однако в NASA уточняют, что комету можно будет увидеть только с помощью бинокля или телескопа

В ночь на 1 января жители Северного полушария Земли смогут увидеть комету под названием 45P/Honda-Mrkos-Pajdušáková, которая будет проходить вблизи Луны. Об этом сообщает CNN со ссылкой на NASA.

Комета названа так в честь астрономов, обнаруживших ее в 1948 году.

Ее смогут наблюдать, в том числе, жители Украины.

Вместе с тем, в агентстве уточняют, что увидеть комету можно будет только при помощи вспомогательных устройств, например бинокля или телескопа.

Отмечается, что комета пройдет справа от Луны.

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