Из-за непогоды в трех областях ограничили движение грузовиков

Водителей просят из-за осложнения погодных условий воздержаться от поездок в западной части страны

В связи с интенсивными осадками в виде снега и заносами по информации Укравтодора на автодорогах государственного значения Закарпатской области с 10:00 сегодня временно ограничено движение грузового транспорта. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

"Во Львовской области с 09:00 ограничено движение большегрузного транспорта на участке дороги М-06 Киев - Чоп, км 621 - км 702 (от м. Стрый до границы с Закарпатской областью). С 10:30 движение большегрузного транспорта ограничено также на участке дороги Н-13 Львов - Самбор - Ужгород, км 132 - км 156 (от Турки к границе с Закарпатской областью)", - отметили в пресс-службе.

В Ивано-Франковской области с 12:00 временно ограничено движение большегрузного транспорта при выезде в Закарпатскую область со стороны Яблунецкого перевала - автодорога Н-09 Мукачево - Ивано-Франковск - Рогатин - Львов, а также со стороны Долины - автодорога Р-21 Долина - Хуст.

Водителей просят из-за осложнения погодных условий воздержаться от поездок и дождаться улучшения погоды.

Во Львовской и Закарпатской областях 4 января порывы ветра до 23 м/с, местами 25-30 м / с.

Кроме того, в горах Львовской области и высокогорье Ивано-Франковской, Закарпатской областей ожидается значительный уровень лавинной опасности. В горных районах Закарпатской области существует угроза оползней снега на дороги.

Киевская городская государственная администрация развернула 51 пункт обогрева в связи с понижением температуры воздуха.

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