Ученые: от Антарктиды скоро отколется огромный айсберг - фото

От последней оставшейся части шельфового ледника Ларсен С в течение некоторого времени отколется глыба льда площадью около 5 тысяч кв км

Ученые заявляют, что от антарктических льдов скоро отколется айсберг, который войдет в десятку самых крупных в истории. Об этом сообщает ВВС Украина.

От последней оставшейся части шельфового ледника Ларсен С в течение нескольких недель или месяцев отколется глыба льда площадью около пяти тысяч кв км (это как две трети Черновицкой области).

Ледник Ларсен С - последняя остающаяся целой часть шельфового ледника Ларсена, который раньше состоял из трех частей и имел общую площадь, сравнимую с площадью острова Ямайка. За последние десятилетия ледники Ларсен А и Ларсен B разрушились и ушли под воду, как говорят многие ученые, из-за глобального потепления.

Ларсен А откололся от основного массива ледника в 1995 году. В 2002 году то же самое случилось с частью Ларсена В площадью 3250 кв. км и толщиной 220 м.

Всего через 35 дней Ларсен В разрушился почти полностью.





Так разрушился Larson B

Теперь процесс дезинтеграции дошел до последней части ледника Ларсена.

В декабре прошлого года американское космическое агентство NASA показало фотографии разлома, шириной в 100 м и глубиной в 500 м, образовавшегося на Ларсене С. Когда этот разлом дойдет до океана, от ледника отколется льдина площадью 5 тыс квадратных километров.





Разлом всего 100 м шириной, но вглубь он, как предполагают ученые, достигает полкилометра

Произойти это может в течение месяцев. Сейчас разлому остается 20 км до океана. В декабре прошлого года трещина прошла сравнимое расстояние, 18 км, всего за несколько недель.

"Если через несколько месяцев она еще не отломится, и буду очень удивлен", - сказал профессор Алан Лакмен, глава проекта Midas, в рамках которого ученые занимаются наблюдением за тающими полярными льдами.

Команда Лакмена не считает разрушение ледника прямым следствием глобального потепления. Как отмечают ученые, разлом в Ларсене С существовал на протяжении десятилетий. Однако резко расти он начал именно в последние годы.





Ученых беспокоит то, как отрыв льдины скажется на оставшейся части ледника.

"Мы уверены, хотя многие другие не согласны, что оставшийся ледник будет менее стабильным, чем сейчас", - отметил профессор Лакмен.

Льдина, которая отколется от Ларсена С, будет одним из крупнейших айсбергов в истории, но ее погружение в море незначительно скажется на уровне мировых океанов. По некоторым оценкам, если под воду уйдет весь ледник "Ларсен С" целиком, уровень моря может подняться на 10 сантиметров.

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