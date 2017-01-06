За неделю от гриппа и ОРЗ умерли три человека - Минздрав

Всего по Украине зарегистрировано около трех миллионов человек, переболевших в этом сезоне острыми вирусными заболеваниями

За последнюю неделю три человека в Полтавской, Львовской и Николаевской областях умерли от гриппа и острых респираторных заболеваний. Об этом сообщил замминистра здравоохранения Александр Линчевский на заседании межведомственного оперативного штаба, передает корреспондент ЛІГА.net.

Он отметил, что в Украине уже зарегистрировано три миллиона человек, переболевших острыми вирусными заболеваниями. "Большинство из них - дети до 17 лет", - сказал замминистра.

По словам Линчевского, наибольшее количество случаев заболевания регистрируются в Киеве и области. В целом же эпидемиологический порог превышен в 21 области.

В Луганской, Донецкой, Ивано-Франковской и Харьковской областях уровень фиксируется низкий уровень заболевания гриппом и ОРВИ.

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4 января 2017 года в Минздраве заявили, что эпидемиологический порог по заболеваемости гриппом в Киеве превышен почти на 21%. В тот же день ведомство сообщило, что за неделю от гриппа в Украине умерли шесть человек.

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