В Великобритании ученые нашли способ лечить зубы без пломб
Зубы можно заставить самостоятельно восстанавливать повреждения, и таким образом положить конец использованию пломб, убеждены британские ученые, передает Би-би-си.
Команда из Королевского колледжа в Лондоне выяснила, что химическое вещество Tideglusib может заставлять клетки в зубной пульпе залечивать небольшие отверстия в зубах у мышей.
В исследовании, опубликованном в Science Reports, говорится, что этот метод приводит "к полному и эффективному натуральному восстановлению".
У зубов очень ограниченные способности к регенерации. Если внутренняя зубная пульпа обнажается, организм человека способен производить тонкую полоску твердой зубной ткани дентина - слоя, находящегося непосредственно под эмалью, однако большие повреждения таким образом не залечиваются.
Обычно стоматологи лечат кариес c помощью пломб из металлической амальгамы или композита из порошкообразного стекла и керамики.
Однако пломбы нужно регулярно заменять, и исследователи надеются усилить естественную регенеративную способность зубов, чтобы они могли сами залечивать большие повреждения.
Препарат Tideglusib увеличивает активность стволовых клеток в пульпе зуба, что позволяет восстановить отверсия диаметром 0,13 мм в зубах у мышей, рассказали ученые.
Биорастворимая губка, пропитанная препаратом, помещалась в поврежденную часть зуба, сверху наносилось защитное покрытие.
По мере того, как губка разлагалась, ее заменял дентин, и зуб заживал.
В настоящее время ученые исследуют, можно ли таким же образом восстанавливать более крупные повреждения зубов.
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