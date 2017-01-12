МОН призвал вузы провести декоммунизацию своих названий

Министерство образования призвало украинские вузы сменить названия в соответствии с законом о декоммунизации

Министерство науки и образования Украины призвало украинские вузы сменить названия в соответствии с законом о декоммунизации. Об этом сказано в письме министерства, опубликованном на его сайте.

"Информируем, что необходимо срочно завершить процедуру приведения ранее присвоенных объектам права собственности имен физических лиц, юбилейных и праздничных дат, названий и дат исторических событий в соответствие с требованиями закона Украины об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрет пропаганды их символики", - сказано в письме.

МОН предупреждает, что в случае несоответствия требованиям данного закона министерство будет считать деятельность допустивших их вузов не соответствующей законодательству Украины и не будет должным образом рассматривать входящие документы от таких заведений.

21 мая 2015 года года в Украине вступили в силу четыре закона о декоммунизации, которые, в частности, запрещают пропаганду советской и нацистской символики.

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