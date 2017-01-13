Украинцы называют детей необычными именами

В конце 2016 года столичный ЗАГС впервые зарегистрировал рождение девочки по имени Украина

Украинцы стали называть своих детей экзотическими именами в 2016 году. Об этом говорится в сюжете одного из украинских телеканалов.

"В конце 2016 года столичный ЗАГС зарегистрировал рождение девочки по имени Украина! Такое событие произошло впервые", - отмечается в материале.

Среди необычных имен Эльза, Рута, Сальвиана, Оливия, Тея, Глория, Ло СиОрфеас, Леон, Мустафа, Трифон, Илай, Леонардо, Лукаш, Шахар.

"Наш папа придумал - мне понравилось! Сомневались, как ребенок будет с ним жить, но посмотрели, что есть украинка - космонавтка - Квитослава! И я очень люблю цветы", - говорит киевлянка Евгения.

По ее словам, меньшей дочери родители дали тоже оригинальное имя.

"Вторая также девочка - Ясмина! Сокращенно Яся", - добавила Евгения.

В столичном ЗАГСе, где регистрируют младенцев, уже привыкли к необычным именам.

"Девочки: Эльза, Рута, Сальвиана, Оливия, Тея, Глория, Ло Си. Мальчики: Орфеас, Леон, Мустафа, Трифон, Илай, Леонардо, Лукаш, Шахар", - отметила начальник Соломенского районного ЗАГСа Елена Бондарь.

"Если выбранное родителями имя человеку не нравится - украинский закон позволяет его изменить. Несколько раз. За первую смену имени надо заплатить 5 грн госпошлины, а вот все последующие обойдутся уже в 51 грн", - отмечается в материале.

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