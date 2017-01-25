Водителей могут обязать пересдавать на права минимум каждые 5 лет

МВД намерено сократить срок действия водительского удостоверения в зависимости от категории транспорта до 5-15 лет. Таковы требования СА с Евросоюзом

В Украине планируется снизить срок действия водительского удостоверения в зависимости от категории транспорта до 5-15 лет, по истечении которых водители должны будут повторно пересдавать экзамены по вождению. Об этом в своем Facebook сообщила замминистра внутренних дел по вопросам европейской интеграции Анастасия Деева.



Как отметила чиновница, неотъемлемым требованием Соглашения об ассоциации между Украиной и Евросоюзом является гармонизация национального законодательства и приведение внутренних правовых норм в соответствие с европейскими. Это касается, в том числе, норм, регулирующих дорожное движение. С целью выполнения двух директив ЕС МВД готовит изменения в закон о дорожном движении и правила дорожного движения.



По словам Деевой, одна из вышеупомянутых директив - 2006/126/ЕС - направлена на ограничение возраста для допуска к управлению определенными категориями транспортных средств, гармонизацию категорий и подкатегорий ТС, внедрение микрочипа как составной части водительского удостоверения и новых сроков действия удостоверений.

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"Сегодня национальное водительское удостоверение дает право на управление транспортом в течение 30 лет с даты его получения. По требованиям директивы, нормами должны быть установлены новые сроки - от 5 до 15 лет в зависимости от категории транспорта с целью периодической проверки соответствия здоровья водителей установленным медицинским и психофизическим требованиям", - сообщила Деева и добавила, что категории транспорта также будут пересмотрены.



Также, по словам замглавы МВД, нормирование возраста получения прав расширит доступ к управлению отдельными категориями транспорта, микрочипы в водительских удостоверениях обеспечат защиту от подделок, а пересмотр сроков действительности прав будет способствовать большей безопасности дорожного движения.



Еще одна директива - 2008/68/ЕС - предусматривает новые стандарты периодичности технического контроля транспорта, перевозящего опасные грузы, стандарты подготовки и экзаменации водителей и ответственных за перевозку лиц, а также вводит усовершенствованную систему отчетности.



7 июля 2016 года Верховная Рада увеличила штраф за вождение в нетрезвом состоянии в три раза - до 600 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан (10200 грн).

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