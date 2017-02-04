Истощенный нигерийский мальчик с известного снимка пошел в школу

Ребенка, которого по причине суеверий бросили родители, спасла работница датской благотворительной организации

Нигерийский мальчик, от которого год назад по причине суеверия отказались родители, а также его община, пошел в школу. Об этом сообщила спасшая его от смерти работник датской благотворительной организации Аня Ринггрен Ловен, пишет The Independent.

Год назад мировые СМИ публиковали фото истощенного двухлетнего ребенка, которого женщина поит из бутылки водой.

Теперь Аня показала такой же снимок, но сделанный год спустя. На нем мальчик выглядит совсем иначе - он одет в чистую одежду и заметно прибавил в весе.

Нигерийские родители ребенка отказались от него, заподозрив, что он стал объектом колдовства, напоминает издание. Датчанка тогда забрала его в свой приют, который она открыла в Нигерии вместе с мужем, назвала Хоуп (Hope переводится с английского как "надежда") и стала заботиться о нем.

Подписывайтесь на аккаунт ЛІГА.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.