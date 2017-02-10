Может появиться открытый реестр места жительства украинцев

Однако, чтобы узнать актуальное фактическое место проживания человека, необходимо будет иметь данные его ID-карты

В Государственной миграционной службе (ГМС) обсуждают возможность создания открытого реестра места проживания граждан. Об этом в интервью Украинской правде сказал глава ведомства Максим Соколюк.

"Мы обсуждаем как вариант - так же, как в некоторых странах, например в Грузии, сделать открытым реестр места проживания", - сказал он.

Однако, по словам Соколюка, чтобы узнать актуальное фактическое место проживания человека, необходимо будет иметь данные его ID-карты.

"Это не означает, что любой сможет войти на сайт, набрать "Иванов Иван Иванович" и посмотреть, где тот проживает. Для этого нужно ввести валидные данные ID-карты гражданина Иванова. То есть если человек пришел с новым ID, то можно ввести номер и некоторую другую информацию с карточки и проверить его актуальное место проживания", - пояснил чиновник.

На самой ID-карте информации о прописке и месте проживания человека не будет, потому что это часто изменяемая информация, которая требует обновления карточки, отметил представитель ГМС.

"Должна быть одна цельная система, в которой учитывается место проживания, куда человеку счета присылать и так далее. Сегодня это Львов, завтра - Киев, послезавтра - Одесса. Пока что эта информация пишется и в чип, и в базу данных. Но точкой, где она хранится, должна быть именно система, а не карточка. Карточку ведь тоже можно потерять, получить новую, а в системе должно быть постоянное актуальное место проживания", - сказал Соколов.

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