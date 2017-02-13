Удивите близких: доставка стильных букетов из живых цветов

Подарите ощущение истинного счастья вместе с TORY ART - это настоящая волшебная мастерская по созданию красоты и праздничной атмосферы

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Уже совсем скоро праздник Дня всех влюбленных и 8 Марта, самое время порадовать любимую женщину оригинальной композицией, заказав доставку цветов в Киеве

При выборе букета возникает множество вопросов, где купить живые цветы, которые будут радовать на протяжении длительного времени? Стоит ли заказывать букет онлайн или лучше выбрать из ассортимента ближайшего магазина?

Важно довериться профессиональным флористам, которые создадут необходимую композицию из свежих цветов и оформят ее с учетом модных тенденций сезона, а также подберут к ней подходящий декор. Но как не ошибиться при выборе? Ведь важно, чтобы композиция хорошо смотрелась и оставалась свежей на протяжении длительного времени. Готовясь к 14 февраля и 8 Марта нужна уверенность, что все пройдет на высшем уровне, даже если вы не сможете самостоятельно забрать букет. Студия цветов TORY ART позаботится о доставке цветов по Киеву , вручении подарка и теплого поздравления от вашего имени. А также подготовит сюрприз в виде праздничного оформления стола или интерьера, для создания романтической обстановки праздника. Ведь так приятно смотреть на искренние улыбки счастливых женщин.Хотите выразить симпатию, поблагодарить человека, поздравить с важной датой? Прекрасным решением станет оригинальный дизайнерский букет. Такой презент подарит положительные эмоции и хорошее настроение, которые останутся в памяти, как яркий момент жизни. Это эстетическое удовольствие, которое можно дополнить коллекционной статуэткой или сладким подарком, создав гармоничный тандем цветочно-шоколадного наслаждения. Для выбора подходящего варианта, стоит ознакомиться с ассортиментом или же проконсультироваться с флористом, который поможет составить композицию учитывая ваши пожелания. При выборе важно, чтобы заказанный букет был также красив, как на сайте, мог длительное время простоять не теряя красоты, а доставка осуществлялась в указанное время. Для этого доверьтесь профессиональным мастерам из шоу-рума TORY ART, который воплотит в жизнь любые задумки и превратит даже обычный день в незабываемую праздничную атмосферу.

Хотите добавить милые детали помимо букета, создав незабываемый сюрприз? Широкий выбор брендовых статуэток, открыток, подсвечников, воздушных шаров и других сопутствующих деталей дополнит идеальный подарок.



Выбирая декор, есть возможность гармонично и стильно все упаковать в качественную оберточную бумагу. Даже если у вас не будет времени завести подарок в магазин, есть услуга выезда мастера на дом или в офис для упаковки подарка. Специалист приедет в оговоренное время, подготовит красочную упаковку для подарка, который будет полностью готов для отправления адресату.



При выезде будет доступен широкий выбор вариантов оформления, разновидностей коробок, бумаги, подарочных пакетов, лент и другого декора. Возможно заказать эксклюзивное оформление, при котором воплощается в жизнь дизайнерская идея, используются авторские материалы, превращающие упаковку в настоящее произведение искусства. Ведь именно детали создают неповторимый стиль, удивите получателя идеально оформленным подарком и он обязательно запомнится. Упаковка подарков с выездом мастера на дом или в офис позволит создать неповторимый внешний вид презента, который отобразит ваши трепетные чувства.



В цветочном магазине можно выбрать букет из экзотических растений, а также оформить его в соответствии с последними веяниями моды в мире флористики. Например, можно купить изысканные цветы в бархате в Киеве, которые смогут поистине приятно удивить, ведь сочетание утонченных растений и нежной ткани не оставит равнодушным ценителей прекрасного.

Для удобства, после заказа на сайте можно воспользоваться доставкой или же приехать в студию на улице Жилянская 59 и забрать заказ самостоятельно. Разнообразие приятно удивит, вы обязательно подберете оптимальный вариант, при этом не переплачивая, но будучи уверенным в качестве. Будут это классические розы, весенние тюльпаны, хризантемы, гортензии, лилии или более экзотические амариллисы, вы всегда сможете найти их в интернет-магазине цветов TORY ART. Создайте неповторимое праздничное настроение, атмосферу счастья, а наши флористы превратят ваши задумки в невероятные композиции и лучшие подарки.

Для вашего удобства и экономии времени есть раздел "Готовые подарки" в котором собраны гармоничные наборы с вкусностями и стильным декором от европейских производителей. Это возможность сразу купить целостный подарок, который не требует дополнений и уже готов к отправке получателю.

Подарите ощущение истинного счастья вместе с TORY ART, ведь это непросто студия цветов, а настоящая волшебная мастерская по созданию красоты и праздничной атмосферы. Преподнесите любимой женщине незабываемые, яркие эмоции!