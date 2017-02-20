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В Украине запретили таблетки от головной боли Темпалгин

20.02.2017 11:41
Запрет на продажу и хранение лекарственного препарата от головной боли Темпалгин был введен 16 февраля этого года, сказали в Гослекслужбе
В Украине запретили таблетки от головной боли Темпалгин
Фото: соцсети
В Украине ввели запрет на продажу и хранение лекарственного препарата от головной боли Темпалгин производства АТ Софарма (Болгария). Эту информацию сегодня LIGA.net подтвердили в пресс-службе Государственной службы Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками.

"Да, это - правда, запрет был введен 16 февраля 2017 года", - уточнили в пресс-службе.

Однако не стали называть причину. 

"Я не могу пока точно сказать, что это связано именно с возможной подделкой, по базе не вижу", - добавили в пресс-службе.

По информации некоторых СМИ, запрет был введен по причине того, что препарат был обнаружен при обысках на безлицензионных складах и может быть поддельным.

Темпалгин применяется для снятия болевого синдрома при головной боли, мигрени, зубной боли, невралгии, миалгии, артралгии, почечных, печеночных, кишечных коликах, после хирургических и диагностических вмешательств, а также при повышении температуры тела при простудных и других инфекционно-воспалительных заболеваниях.

6 октября сообщалось, что в Украине временно запретили продавать препарат Мезим Форте.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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