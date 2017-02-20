В Украине запретили таблетки от головной боли Темпалгин

Запрет на продажу и хранение лекарственного препарата от головной боли Темпалгин был введен 16 февраля этого года, сказали в Гослекслужбе

"Да, это - правда, запрет был введен 16 февраля 2017 года", - уточнили в пресс-службе.



Однако не стали называть причину.





"Я не могу пока точно сказать, что это связано именно с возможной подделкой, по базе не вижу", - добавили в пресс-службе.



По информации некоторых СМИ, запрет был введен по причине того, что препарат был обнаружен при обысках на безлицензионных складах и может быть поддельным.



Темпалгин применяется для снятия болевого синдрома при головной боли, мигрени, зубной боли, невралгии, миалгии, артралгии, почечных, печеночных, кишечных коликах, после хирургических и диагностических вмешательств, а также при повышении температуры тела при простудных и других инфекционно-воспалительных заболеваниях.







6 октября сообщалось , что в Украине временно запретили продавать препарат Мезим Форте.





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