В небе над Сингапуром очевидцы сняли "огненную радугу"

Редкий природный феномен удалось увидеть жителям Сингапура: над островом в течение 15 минут было видно разноцветное свечение

Редкий природный феномен удалось увидеть жителям Сингапура: над островом в течение 15 минут было видно необычную радугу, передает Би-би-си.

Разноцветное свечение в небе появилось в понедельник во второй половине дня.

Скорее всего это была так называемая "огненная радуга" - редкий оптический эффект в атмосфере, выражающийся в возникновении горизонтальной радуги.

Феномен проявляется при определенных условиях: когда солнце выше 58 градусов над горизонтом, в небе - перистые облака, а кристаллы льда в облаках располагаются горизонтально.

Phenomenal rainbow earlier on at amk~ pic.twitter.com/eeNHpoRysy - HamsLuminiq (@Hamsluminiq) 20 февраля 2017 г.

Лучи солнечного света проходят сквозь кристаллы льда и, преломляясь, образуют радужное, спектральное разделение цветов.

Сотрудник детского центра Фазида Мохтар рассказала Би-би-си о том, что радуга появилась на небе около 5 вечера.

"Сначала появился маленький оранжевый круг, затем он стал увеличиваться и появились все остальные цвета", - сказала она.

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