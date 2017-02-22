Психологи советуют не обсуждать личную жизнь с друзьями

Специалисты говорят, что с друзьями нельзя разговаривать об интимной близости

Согласно проведенным экспериментам ученые пришли к выводу, что людям нельзя обсуждать свою личную жизнь с друзьями. Об этом сообщает Вестник здоровья.

Инициаторами исследований стали сотрудники из университета Торонто.

По словам ученых, с друзьями нельзя разговаривать об интимной близости. Научные работники утверждают, что делиться подробностями своей интимной жизни не стоит даже с самыми близкими товарищами, поскольку такие разговоры негативно отражаются на личной жизни людей.

Обсуждение достижений и проблем сексуального характера приводит к заметному снижению качества секса.

"Специалисты сообщили, что мужчины и женщины на подсознательном уровне сравнивают себя со своими друзьями, примеряя на себя то, что рассказывают им. При этом, остается неизвестным, насколько правдиво друзья рассказывают о своей личной жизни", - говорится в сообщении.

Ученые говорят, что, слушая рассказы о сексе, у человека может снизиться либидо, поскольку ему будет казаться, что он недостаточно опытен и хорош в интимной близости.

Психологи утверждают, что регулярные опоздания - не всегда признак неуважения или рассеянности.

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