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Для украинской ракеты Циклон-4М построят космодром в Канаде

22.02.2017 23:45
Компания MLS планирует предоставлять услуги по доставке грузов, весом до 5 000 кг на низкую околоземную орбиту на высоту 600 км с помощью Циклон-4М
Для украинской ракеты Циклон-4М построят космодром в Канаде
Фото: скриншот видео

Государственное конструкторское бюро Южное и Южный машиностроительный завод разработают для компании Maritime Launch Services, зарегистрированной в Новой Шотландии (Канада), ракету Циклон-4М. Об этом сообщается на Украинском милитаристском портале.

Исполнительный директор компании MLS - 35-летний инженер и бизнесмен в космической отрасли, живший и работавший в Украине Джон Изелла.

Компания MLS планирует предоставлять услуги по доставке грузов, весом до 5 000 кг на низкую околоземную орбиту на высоту 600 км. Предположительная стоимость пуска - $45 млн. С помощью ракеты также планируется доставка грузов до 3 350 кг на солнечно-синхронную орбиту.

Как сообщается, Новая Шотландия идеально подходит для запуска космических ракет, поскольку с востока окружена тысячами километров океана и если запуск ракеты будет неудачным, она упадет в воду.

Справка: Циклон-4 - проект украинского космического ракетного комплекса, в которых входит ракета-носитель и наземный комплекс для подготовки и запуска ракеты.


Циклон-4 (фото - yuzhnoye.com)

В 2003 году между Украиной и Бразилией успешно закончились переговоры о долгосрочном сотрудничестве по использованию ракеты-носителя Циклон-4. Однако в апреле 2015 года проект был остановлен из-за отказа Бразилии принимать дальнейшее участие в нем.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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