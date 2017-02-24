В Австралии ребенок выжил после укуса самого ядовитого паука

Доза противоядия, которую ввели мальчику, в три раза превышала максимальную дозу, введенную другим пациентам

В Австралии 10-летний мальчик выжил после того, как его укусил самый ядовитый в мире паук. Врачи сделали ему 12 инъекций противоядия, сообщает ВВС.

Предположительно это самая большая доза противоядия, которая когда-либо использовалась для спасения пациентов в Австралии.

Мэттью Митчелла укусил в палец смертельно ядовитый сиднейский воронковый паук, когда ребенок помогал отцу наводить порядок в сарае.

После укуса у Мэттью начались конвульсии, изо рта пошла пена.

Родители мальчика перетянули палец ребенка рубашкой, чтобы ограничить распространение яда с кровью.

Доза противоядия, которую ввели мальчику, в три раза превышала максимальную дозу, введенную другим пациентам, чье лечение также прошло успешно и они были спасены.

Паука, ужалившего Мэттью, поймали и поместили в Австралийский парк рептилий, где из него будет удален весь яд.

Считается, что сиднейский воронковый паук - самый опасный в мире. В Австралии было зарегистрировано 13 смертей от укусов этих пауков.

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