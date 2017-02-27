В Донецкой области почти две тысячи женщин-полицейских: фото

За почти три года гибридной войны 223 женщины-полицейские в Донецкой области получили статус участника боевых действий

В Донецкой области в настоящее время насчитывается 1770 женщин-полицейских. Об этом у себя в Facebook сообщил глава ГУ Нацполиции в Донецкой области Вячеслав Аброськин.

По его словам, женщины-сотрудники полиции работают на блокпостах, патрулируют улицы, выезжают на документирование последствий обстрелов боевиками, занимаются детьми из проблемных семей, также участвуют в раскрытии преступлений.





"Они всегда рядом с нами, мужчинами. 1770 женщин-полицейских, из них 1341 аттестованный работник, работающих в органах полиции Донецкой области. Среди них вынужденных переселенцев - 412, из них самостоятельно воспитывают детей - 12, а детей-инвалидов - 2", - отметил Аброськин.





За почти три года гибридной войны 223 женщины-полицейские в Донецкой области получили статус участника боевых действий.





13 cентября 2016 года сообщалось, что ситуация с кадровым обеспечением в полиции Донецкой области - критическая.

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.



