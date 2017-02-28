Пользователи Youtube каждый день смотрят более 1 млрд часов видео

Если бы все просмотренные за день на YouTube видео смотрел один человек, ему пришлось бы потратить на это более 100 тысяч лет

Пользователи YouTube по всему миру ежедневно просматривают по миллиарду часов онлайн-видео. Об этом сообщается на официальном блоге YouTube.

Авторы блога подсчитали, что если бы любому пользователю пришлось смотреть видео на YouTube в течение миллиарда часов, то это заняло бы у него более 100 тысяч лет.

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