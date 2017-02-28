USD:  26.86  27.16   EUR:  28.27  28.87  
Самообразование
Спецпроекты
Свой бизнес

Пользователи Youtube каждый день смотрят более 1 млрд часов видео

28.02.2017 12:33
Если бы все просмотренные за день на YouTube видео смотрел один человек, ему пришлось бы потратить на это более 100 тысяч лет
Пользователи Youtube каждый день смотрят более 1 млрд часов видео
Фото: iStock/Global Images Ukraine

Пользователи YouTube по всему миру ежедневно просматривают по миллиарду часов онлайн-видео. Об этом сообщается на официальном блоге YouTube.

Авторы блога подсчитали, что если бы любому пользователю пришлось смотреть видео на YouTube в течение миллиарда часов, то это заняло бы у него более 100 тысяч лет.

Читайте также: Forbes назвал самые популярные на YouTube музыкальные видео

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.

ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Печать

Новости партнеров

Загрузка...
Loading...
Загрузка...
узнать больше
slovoidilo.ua
Спецпроекты
Все спецпроекты
Новости партнеров
 