Пользователи Youtube каждый день смотрят более 1 млрд часов видео
28.02.2017 12:33
Если бы все просмотренные за день на YouTube видео смотрел один человек, ему пришлось бы потратить на это более 100 тысяч лет
Фото: iStock/Global Images Ukraine
Пользователи YouTube по всему миру ежедневно просматривают по миллиарду часов онлайн-видео. Об этом сообщается на официальном блоге YouTube.
Авторы блога подсчитали, что если бы любому пользователю пришлось смотреть видео на YouTube в течение миллиарда часов, то это заняло бы у него более 100 тысяч лет.
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