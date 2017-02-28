Боевиков ДНР ограничат в передвижении - распространяют туберкулез

Среди террористов ДНР возросло количество бывших заключенных республиканских колоний с открытой формой туберкулеза

По состоянию на конец января на временно оккупированных территориях Донецкой области заболеваемость туберкулезом, гриппом и ОРВИ находилась на критическом для этого периода года уровне. Об этом идет речь в заявлении "главврача ДНР" В.В. Мозгового и членов "комитета по конкурсным закупкам", которое ЛІГА.net предоставил источник в спецслужбах.

Документ подан на имя главаря ДНР Александра Захарченко.

По данным эпидиомониторинга, на подконтрольной боевикам территории в январе 2017 года было зарегистрировано свыше 25 тысяч случаев заболевания туберкулезом и около 12 тысяч заболеваний вирусными респираторными инфекциями. Зафиксировано свыше 40 смертей от осложнений ОРВИ.

В документе отмечается, что особо острая ситуация сложилась на линии соприкосновения.

"Заболеваемость туберкулезом и сопутствующими заболеваниями возросла на 54%. Летальных случаев зафиксировано свыше 75. Обострение эпидситуации в приграничных районах в первую очередь обусловлено тем, что среди военнослужащих возросло количество бывших заключенных республиканских колоний с открытой формой туберкулеза. Неконтролируемые выезды таких инфицированных военнослужащих в города Республики резко обостряет заболеваемость среди населения этих городов", - говорится в тексте.

Врачи настоятельно рекомендуют ввести строгий карантин, ограничить передвижение и выезды боевиков в города. Также рекомендуется закупить лекарства производства Казахстана и Беларуси, так как российские препараты показали свою неэффективность.









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