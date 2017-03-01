Ученые связали музыку со свойствами воспоминаний
01.03.2017 16:46
Специалисты университета Макгилла провели эксперимент с 48 добровольцами в возрасте 18-25 лет
Фото: iStock/Global Images Ukraine
Канадские ученые показали, что тип музыки может быть связан с характером воспоминаний, которые вызывает ее прослушивание. Об этом сообщает Naked Science.
Ученые университета Макгилла провели эксперимент с 48 добровольцами в возрасте 18-25 лет.
Они должны были слушать 32 отрывка (длительностью от 8 до 16 секунд) из незнакомых им фортепианных пьес, каждая из которых была отнесена авторами к одной из четырех групп: веселые (мажорные, быстрые), умиротворяющие (мажорные, медленные), пугающие (минорные, быстрые) и печальные (минорные, медленные).
Отрывки проигрывались блоками по 30 секунд: только в экспериментальной группе композиции были сгруппированы по характеру.
При прослушивании каждого отрывка участникам предлагалось вспомнить одно событие из своей жизни, которое отвечало трем требованиям: личное участие, принадлежность к конкретным месту и времени и небольшая продолжительность (менее суток).
После этого доброволец нажимал на клавишу компьютера и оценивал воспоминание по интенсивности, уникальности, "социальности", способности стимулировать и по тому, когда произошло событие (от прошлой недели до более чем десяти лет назад).
Также они указывали, насколько приятными и интенсивными эмоциями сопровождались воспоминания.
Результаты показали, что блоки с быстрыми музыкальными отрывками чаще вызывали воспоминания уникальных ситуаций, в которых, однако, было мало деталей.
"В то же время быстрые отрывки наряду с мажорными чаще ассоциировались у участников со стимулирующими и "социальными" воспоминаниями. Наиболее детальные воспоминания позволял вызвать блок быстрых мажорных отрывков, а в целом мажорные отрывки вызывали более яркие воспоминания, чем минорные", - отмечается в сообщении.
Ученые университета Макгилла провели эксперимент с 48 добровольцами в возрасте 18-25 лет.
Они должны были слушать 32 отрывка (длительностью от 8 до 16 секунд) из незнакомых им фортепианных пьес, каждая из которых была отнесена авторами к одной из четырех групп: веселые (мажорные, быстрые), умиротворяющие (мажорные, медленные), пугающие (минорные, быстрые) и печальные (минорные, медленные).
Отрывки проигрывались блоками по 30 секунд: только в экспериментальной группе композиции были сгруппированы по характеру.
При прослушивании каждого отрывка участникам предлагалось вспомнить одно событие из своей жизни, которое отвечало трем требованиям: личное участие, принадлежность к конкретным месту и времени и небольшая продолжительность (менее суток).
После этого доброволец нажимал на клавишу компьютера и оценивал воспоминание по интенсивности, уникальности, "социальности", способности стимулировать и по тому, когда произошло событие (от прошлой недели до более чем десяти лет назад).
Также они указывали, насколько приятными и интенсивными эмоциями сопровождались воспоминания.
Результаты показали, что блоки с быстрыми музыкальными отрывками чаще вызывали воспоминания уникальных ситуаций, в которых, однако, было мало деталей.
"В то же время быстрые отрывки наряду с мажорными чаще ассоциировались у участников со стимулирующими и "социальными" воспоминаниями. Наиболее детальные воспоминания позволял вызвать блок быстрых мажорных отрывков, а в целом мажорные отрывки вызывали более яркие воспоминания, чем минорные", - отмечается в сообщении.
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