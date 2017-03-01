Полиция заблокировала в соцсетях более 500 "групп смерти"
Полиция заблокировала более 500 "групп смерти" и свыше 200 аккаунтов их кураторов в социальных сетях. Об этом на брифинге Киевского главка полиции сообщила начальник отдела ювенальной превенции управления превентивной деятельности ГУ Нацполиции в Киеве Лариса Зуб, передает пресс-служба Нацполиции.
"Мы уже заблокировали более 500 суицидальных групп и свыше 200 аккаунтов организаторов и кураторов. Сейчас работаем над тем, чтобы их идентифицировать и привлечь к ответственности", - сказано в сообщении.
В целом, ежедневно в киберполицию поступает около 70 обращений о пропаже детей, в 15-20% случаев подтверждается их участие в "группах смерти".
По словам уполномоченного президента по правам ребенка Николая Кулебы, в последние годы в Украине прослеживается рост детских самоубийств.
"Это свидетельствует о том, что дети не получают достаточно внимания от родителей. Более того - треть детей живет за чертой бедности, многие страдают от различного рода издевательств. Именно эти факторы способствуют тому, что подростки попадают в интернет-ловушки и находятся под влиянием манипуляторов, которые имеют хорошие психологические знания", - сказал Кулеба.
В феврале в Украине получило широкий резонанс обнаружение киберполицией групп в социальных сетях, в которых детей склоняют к самоубийству. За это время полицией было предотвращено уже несколько самоубийств подростков.
24 февраля полиция задержала двух администраторов суицидальных групп в социальных сетях.
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