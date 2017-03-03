Пресс-центр: Перерасчета субсидий не будет - Розенко

Павел Розенко заверил, что правительство не будет менять существенно формулу начисления, или критерии получения субсидий

Правительство не планирует делать перерасчет субсидий в связи с повышением минимальной заработной платы. Об этом заявил вице-премьер-министр Павел Розенко в ходе интернет-конференции в Пресс-центре Информационного агентства ЛІГАБізнесІнформ (Киев, ул. Шамрыло, 23) .

"В нынешнем отопительном сезоне уже никаких перерасчетов субсидий не будет. Потому что они уже начислены, назначены людям. Поэтому весь этот бонус, повышение минимальной заработной платы, люди получат в виде живых средств", - подчеркнул он.

По его словам, в следующем отопительном сезоне критерии останутся такими же. "Правительство не будет менять существенно формулу начисления, или (менять) критерии получения субсидий. Самый главный критерий - доходы человека, доходы семьи и жилищно-коммунальные услуги", - подчеркнул Павел Розенко, напомнив, что плата за услуги ЖКХ должна составлять не более 10-15% от доходов человека.

Вице-премьер-министр уверен, что система субсидий себя оправдала. "Можно по разному относиться к системе субсидий, но то, что на сегодняшний день 7,5 млн украинских семей имеют соответствующую помощь от государства, от неизбежного повышения цен на газ и на жилищно-коммунальные услуги, для меня это, например, абсолютно хороший показатель", - подытожил он.

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