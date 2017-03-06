Социологи: Отношения между переселенцами и местными ухудшаются

Основными причинами обострения ситуации являются снижение уровня жизни населения и конкуренция между переселенцами и местным населением за ресурсы

Почти во всех областях Украины фиксируется рост количества конфликтов между местным населением и переселенцами из зоны АТО. Такие данные исследования на пресс-конференции представила менеджер программы "Советник по вопросам внутренне перемещенных лиц Министерства социальной политики" Валерия Вершинина, сообщает УНИАН.

"Мы неоднократно сталкивались с заявлениями о том, что именно ВПЛ (внутренне перемещенные лица, - ред.) являются носителями какой-то отдельной идеологии, не являются защитниками Украины, не помогают Украине", - сказала она.

Вершинина сообщила, что в ходе исследования участники программы опросили более 117 региональных экспертов, лидеров общественных организаций и проанализировали ряд СМИ на тему отношения местного населения к переселенцам.

Согласно результатам мониторинга, по состоянию на конец 2016 года, острые конфликты наблюдались в Донецкой, Луганской, Харьковской и Киевской областях. При этом основными причинами обострения ситуации, по мнению социологов, является снижение уровня жизни населения, конкуренция между переселенцами и местным населением за ресурсы, жилье, рабочие места, льготы, медикаменты и т. д.

По словам Вершининой, переселенцам часто отказывают в аренде жилья, приеме на работу и обслуживании в государственных учреждениях.

Также, по ее данным, в некоторых регионах Украины существует предвзятое отношение к переехавшим из зоны АТО одиноким матерям. Вершинина объясняет это существующим мнением, что если женщина приехала с ребенком и без мужа, значит, муж воюет против Украины.

Эксперт департамента стратегии и адвокации программы Анастасия Бондаренко утверждает, что на обострение конфликтов между местными общинами и переселенцами влияет также информационная политика.

"На ситуацию влияет освещение в СМИ негативного образа ВПЛ, информация о том, что ВПЛ являются мошенниками, которые, например, не возвращают деньги за аренду жилья. Некоторые мошенничества были установлены в сфере трудовых отношений ", - отметила эксперт.

Координатор департамента стратегии и адвокации программы Галина Корниенко заявила, что если в течение 1-2 лет АТО не закончится и уровень жизни населения не улучшится, социальное напряжение между переселенцами и принимающей стороной будет расти.

Программа "Преодоление социальных последствий конфликта в Донбассе и незаконной аннексии Крыма с помощью государственных структур в Украине и гражданского общества" (программа советников) основана Министерством социальной политики Украины и осуществляется канадской неправительственной организацией Stabilization Support Services благодаря финансовой поддержке правительства Великобритании.

Ранее организация SeeD при поддержке агентства США по международному развитию (USAID) представила результаты исследования, согласно которому украинцы в целом поддерживают переселенцев из Крыма и Донбасса.

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