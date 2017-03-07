Прогноз погоды на весну: от резкого похолодания до сильной жары

Ранняя весна в Украине сменится похолоданием, вплоть до заморозков. Устойчиво теплая погода ожидается с апреля, с переходом в жару в мае

С 10 марта и до конца месяца во всех областях Украины ожидается существенное похолодание, апрель пройдет без особых температурных колебаний, а май начнется с сильной жары и закончится заморозками. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщила завотдела климатических исследований и долгосрочных прогнозов Украинского научно-исследовательского метеорологического института НАН Украины Вазира Мартазинова.

Она отметила, что весна в этом году началась очень рано, и температура воздуха превысила все климатические нормы. По ее словам, это свидетельствует о том, что следует ожидать резкого похолодания.

"В ближайшие дни, с 9-10 марта и почти до 20-го числа мы ожидаем резкое похолодание. В ночные часы мы ожидаем по всей территории Украины, возможно, даже отрицательные температуры, ниже -4", - сказала Мартазинова. Днем температура воздуха составит около +4…+5 градусов, осадков будет немного. Основное похолодание в центральных областях произойдет 12-14 марта, ночью с заморозками, а с 18 марта начнется постепенное повышение температуры воздуха.

В конце месяца, 24-26 марта, ожидается резкое повышение температуры воздуха. В дневное время будет от +10 до +15 градусов, ночью 6-8 градусов тепла по всем областям. Осадки ожидаются во второй половине марта, вместе со снижением температуры воздуха. Причем возможны очень сильные, ливневые дожди. К концу месяца будет сухо.

В апреле резких колебаний температуры не прогнозируется. В начале месяца среднесуточная температура воздуха ожидается на уровне +10, днем до +14…+15 градусов. В конце апреля прогнозируется похолодание, но оно затронет не все регионы, в основном заморозки в северных районах. Длительные периоды сухой погоды будут сменяться сильными дождями.

В первой половине мая ожидается очень жаркая погода: днем выше +25 градусов, в отдельные дни до +30. К третьей декаде мая прогнозируется резкое понижение температуры, в отдельных районах возможны заморозки. Май в этом году будет с частыми ливневыми дождями.

Начало лета, по словам Мартазиновой, будет характеризоваться очень неустойчивой погодой - либо выше +30, либо очень холодно, а между этими перепадами - дожди. Первая половина июня будет очень жаркая, вторая - с сильными ливневыми дождями и грозами.



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