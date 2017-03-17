Больше спать: почему качественный сон невероятно полезен

Хорошее качество и нормальная продолжительность сна связаны с более высокими баллами психического здоровья, отметили специалисты

Согласно новому исследованию ученых из Уорикского университета, качественный сон очень полезен для психического здоровья. Об этом сообщает Вестник здоровья.

Специалисты считают, что получение хорошего ночного сна является наиболее эффективным, простым и дешевым способом улучшения здоровья и благополучия общества в целом.

Команда экспертов проанализировала сон 30 тысяч 500 людей, которые наблюдались в течение четырех лет.

Участникам были предложено ответить на вопросы об общем состоянии здоровья и психическом благополучии.

Исследователи обнаружили, что хорошее качество и нормальная продолжительность сна были связаны с более высокими баллами психического здоровья.

По словам экспертов, хороший сон влияет на психическое здоровье людей так же, как и когнитивная терапия.

"С другой стороны, было установлено, что недостаток сна, плохое качество сна, а также использование лекарств для борьбы с бессонницей приводили к ухудшению здоровья и эмоционального состояния", - отметили ученые.

Врачам уже давно известно, что люди, которые страдают от бессонницы, подвергаются повышенному риску развития депрессии, тревоги и проблем с настроением.

Сегодня, 17 марта, Всемирный день сна.

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