Ученые объяснили, почему офисные сотрудники любят экстрим

Экстремальные виды деятельности все в большей степени нацелены на работников офиса, которые отчаянно стремятся уйти от сидячей жизни, говорят ученые

Специалисты университета Кардиффа обнаружили, что офисные работники предпочитают экстремальные приключения, чтобы избежать скуки в течение рабочей недели. Об этом сообщает Вестник здоровья.

"Это означает, что экстремальные виды деятельности все в большей степени нацелены на работников офиса, которые отчаянно стремятся уйти от сидячей жизни и вернуться к природе", - говорится в сообщении.

Команда экспертов обнаружила, что боль, получаемая в ходе таких мероприятий, помогает людям справляться с физической бездеятельностью в офисной жизни, в результате чего организм становится объектом пристального внимания, позволяя участникам, которые много времени проводят за компьютерами, "заново открыть характер своего тела".

Исследователи пришли к такому заключению после подробных интервью с 26 людьми, участвовавшими в соревнованиях Tough Mudder, которые были разработаны британскими спецслужбами.

"Эти соревнования настолько опасные, что некоторые люди страдают от травм позвоночника и умирают после этого", - отмечается в сообщении.

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