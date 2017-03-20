На сайте МВД запустили сервис для поиска утерянных паспортов

Для поиска документа нужно ввести серию и номер паспорта

На сайте Министерства внутренних дел начал работу сервис для поиска украденного или утерянного паспорта гражданина Украины. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

"На сайте МВД начинает работать раздел, в котором можно самостоятельно найти похищенный или утерянный паспорт гражданина Украины", - говорится в сообщении.

Для поиска документа нужно ввести серию и номер паспорта.

Ранее президент Петр Порошенко внес в Верховную Раду законопроект, согласно которому лицо, добровольно получившее гражданство другого государства, лишается гражданства Украины.

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