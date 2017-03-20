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На сайте МВД запустили сервис для поиска утерянных паспортов

20.03.2017 20:06
Для поиска документа нужно ввести серию и номер паспорта
На сайте МВД запустили сервис для поиска утерянных паспортов

На сайте Министерства внутренних дел начал работу сервис для поиска украденного или утерянного паспорта гражданина Украины. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

"На сайте МВД начинает работать раздел, в котором можно самостоятельно найти похищенный или утерянный паспорт гражданина Украины", - говорится в сообщении.

Для поиска документа нужно ввести серию и номер паспорта.

Ранее президент Петр Порошенко внес в Верховную Раду законопроект, согласно которому лицо, добровольно получившее гражданство другого государства, лишается гражданства Украины.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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