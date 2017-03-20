На сайте МВД запустили сервис для поиска утерянных паспортов
20.03.2017 20:06
Для поиска документа нужно ввести серию и номер паспорта
На сайте Министерства внутренних дел начал работу сервис для поиска украденного или утерянного паспорта гражданина Украины. Об этом сообщает пресс-служба МВД.
"На сайте МВД начинает работать раздел, в котором можно самостоятельно найти похищенный или утерянный паспорт гражданина Украины", - говорится в сообщении.
Для поиска документа нужно ввести серию и номер паспорта.
Ранее президент Петр Порошенко внес в Верховную Раду законопроект, согласно которому лицо, добровольно получившее гражданство другого государства, лишается гражданства Украины.
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