Жена регионала Колесниченко намерена лишить его родительских прав

Лилия Македон подала иск в интересах малолетнего ребенка Колесниченко Всеволода Вадимовича о лишении экс-депутата родительских прав

Жена подозреваемого в посягательстве на территориальную целостность Украины бывшего депутата Рады Вадима Колесниченко (Партия регионов) Лилия Македон просит суд лишить его родительских прав. Повестка опубликована в официальном издании центральных органов исполнительной власти Урядовий кур'єр 22 марта.

В повестке сказано, что Дарницкий райсуд Киева вызывает Колесниченко, последнее известное место регистрации которого: Киев, ул. Срибнокильская, 24, кв. 244, в качестве ответчика в гражданском деле по иску Лилии Македон.

Она подала иск в интересах малолетнего ребенка Колесниченко Всеволода Вадимовича о лишении экс-депутата родительских прав.

Судебное заседание состоится в 14:00 19 апреля.





С момента обнародования данного сообщения экс-депутат считается извещенным о дате и месте рассмотрения дела.

В ноябре 2014 года бывший глава СБУ Валентин Наливайченко сообщил, что открыты и расследуются уголовные производства в отношении Александра Ефремова,Оксаны Калетник, Николая Левченко, Вадима Колесниченко и других, подозреваемых в посягательстве на территориальную целостность и конституционный строй страны. Производства ведутся в рамках ст.110 Уголовного кодекса Украины.

В январе 2015 года Служба безопасности Украины объявила в розыск бывших депутатов Верховной Рады Николая Левченко и Вадима Колесниченко.

В апреле 2015 года Верховная Рада проголосовала за лишение Колесниченко депутатских полномочий.

В августе 2016 года суд разрешил задержание и арест бывшего депутата.

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