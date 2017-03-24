Немецкие ученые зажгли "искусственное солнце"

С помощью "искусственного солнца" ученые хотят исследовать новые способы производства безвредного для окружающей среды топлива

Ученые Немецкого центра авиации и космонавтики включили устройство, которое назвали "крупнейшим в мире искусственным солнцем". Об этом сообщает агентство Би-би-си.

Устройство Synlight состоит из 149 гигантских ксеноновых дуговых ламп. Они направлены в одну точку, за счет чего генерируют сфокусированный пучок света. С помощью него ученые надеются исследовать новые способы производства безвредного для окружающей среды топлива.

Сгенерированный устройством Synlight пучок света, сфокусированный на поверхность площадью 20х20 см, производит в 10 тысяч раз больше энергии, чем солнечная радиация на поверхности той же площади.

Ученые говорят, что их устройство затем может нагревать поверхность размером с лист бумаги до температуры в 3 тысяч градусов по Цельсию.

Ученые рассказали, что сейчас их цель - научиться выделять водород из воды без электричества, используя для этого процесса обычно солнечный свет, а не "искусственное солнце", создание которого обошлось в 3,5 млн евро и требующее для четырех часов своей работы столько же электричества, сколько домохозяйство на четырех человек потребляет за год.

По словам экспертов, исследования, при наличии поддержки со стороны промышленности, займут до 10 лет.

Ученые признаются, что к массовому распространению такого метода получения топлива еще далеко.

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