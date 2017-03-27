Школы должны обнародовать свои расходы в интернете - Гриневич

Родители смогут контролировать и понимать, сколько денег школа получила из бюджетов, сказала министр образования и науки

С целью предотвращения ненадлежащего использования средств, выделяемых учебным заведениям, а также злоупотреблений родительскими взносами в законе об образовании заложена норма, согласно которой школы должны обнародовать информацию о своих расходах. Об этом сказала министр образования и науки Лилия Гриневич, сообщает Укринформ.

"В проекте закона об образовании, который принят в первом чтении, мы записали обязательную норму для каждого учебного заведения Украины публиковать на своих интернет-страницах четкий отчет об их доходах как из бюджетных источников, так и от родителей, и их расходах, и поэтому все станет прозрачным и понятным, и родители смогут контролировать и понимать, сколько денег это учебное заведение и на что именно получило из бюджетов - как государственного, так и местного уровня", - сказала Гриневич.

Она отметила, что также нужно преодолеть такое явление, как репетиторство, когда учителя сознательно не предоставляют на уроках весь необходимый материал, таким образом, стимулируя дополнительные занятия.

"Мы работаем и с родительским организациями, чтобы это вовремя выявлять. Мы понимаем, что здесь нужно работать над повышением социального статуса учителя", - сказала Гриневич.

27 января сообщалось, что Гриневич поддерживает сокращение учебных предметов для школьников 10-11 классов.

Читайте также: Гриневич: Детей надо научить правильно искать информацию

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.