Как радиостанции соблюдают украиноязычные квоты: инфографика

Нацсовет по ТВ и радио опубликовал данные, как радиостанции соблюдали 25%-ю квоту на украиноязычные песни в течение ноября 2016 - января 2017 годов

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания опубликовал в Facebook инфографику, демонстрирующую, как 14 популярных радиостанций в течение ноября 2016 - января 2017 годов соблюдали обязательную 25%-ю квоту на украиноязычные песни.



Согласно результатам суточных мониторингов радиоэфиров, по состоянию на 25 января 2017 года, в целом, все станции соблюдали квоту. Бесспорными лидерами являются Країна ФМ и Украинское радио. Постоянный рост объема украиноязычных песен, транслируемых в эфире в течение суток, продемонстрировали Хит FM, Радио Люкс и Kiss FM.



В то же время на второй день после вступления в силу закона о квотах - 9 ноября 2016 года - норму не соблюли Радио Шансон и Kiss FM.





Инфографика: facebook.com/Nacrada

8 ноября 2016 года вступил в силу закон, согласно которому в эфире украинских радиостанций доля песен на государственном языке в течение суток, а также между 07:00 и 14:00 и между 15:00 и 22:00 должна составлять не менее 25%. В ноябре 2017-го эта квота будет увеличена до 30%, еще спустя год - до 35%.

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