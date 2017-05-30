Контрактников увольняется меньше, чем ожидали в Генштабе

В Генштабе рассказали, что очень многие контрактники отказываются воспльзоваться возможностью уволится из ВСУ, предпочитая остаться служить дальше

После того, как военнослужащие-контрактники получили право увольняться, этим правом воспользовалось более тысячи человек - меньше, чем планировали в Вооруженных Силах. Об этом сообщил журналистам на брифинге начальник главного управления персонала, заместитель начальника Генштаба генерал-лейтенант Артур Артеменко, передает корреспондент LIGA.net.

"Количество тех, кто увольняется меньше, чем мы планировали. Очень многие остаются. Многие возвращаются после службы по мобилизации", - сказал он.

Артеменко пояснил, что количество тех, кто будет увольняться прогнозировалось "с запасом", чтобы не оставить части недоукомплектованными. "Учитывая, что в прошлом году на контракт пришло около 70 тысяч человек, а уволились тысяча, мы выходим на незначительный процент увольнений", - добавил он.

Читайте также: В армии перечислили, кто из офицеров запаса освобожден от призыва

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.