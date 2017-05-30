Контрактников увольняется меньше, чем ожидали в Генштабе
После того, как военнослужащие-контрактники получили право увольняться, этим правом воспользовалось более тысячи человек - меньше, чем планировали в Вооруженных Силах. Об этом сообщил журналистам на брифинге начальник главного управления персонала, заместитель начальника Генштаба генерал-лейтенант Артур Артеменко, передает корреспондент LIGA.net.
"Количество тех, кто увольняется меньше, чем мы планировали. Очень многие остаются. Многие возвращаются после службы по мобилизации", - сказал он.
Артеменко пояснил, что количество тех, кто будет увольняться прогнозировалось "с запасом", чтобы не оставить части недоукомплектованными. "Учитывая, что в прошлом году на контракт пришло около 70 тысяч человек, а уволились тысяча, мы выходим на незначительный процент увольнений", - добавил он.
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