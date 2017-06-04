УГКЦ провозгласила Гузара всенародным молящимся за мир в Украине

Сегодня проходит прощание с Любомиром Гузаром в Патриаршем соборе Воскресения Христова в Киеве

Украинская греко-католическая церковь провозгласила Любомира Гузара всенародным молящимся за мир в Украине. Об этом сказал глава УГКЦ Святослав Шевчук в Киеве в Патриаршем соборе Воскресения Христова на проповеди в ходе Архиерейской Божественной литургии, сообщают журналисты ТСН.

"Для нас этот праздник Троицы особенный, между нами лежит наш патриарх Любомир. Блаженнейший Любомир, мы тебя вчера объявили всенародным молящимся за мир в Украине, молящимся не на земле, а на небесах", - сказал глава УГКЦ, передает Украинская правда.

На прощании с Гузаром присутствовал президент Украины Петр Порошенко с женой Мариной Порошенко, а также премьер Владимир Гройсман.

31 мая на 85-м году жизни умер бывший глава Украинской греко-католической церкви Блаженнейший Любомир Гузар. 3 июня прощание с Гузаром состоялось во Львове.

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