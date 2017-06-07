В Чернобыльской зоне отчуждения открыли хостел

Хостел с улучшенными условиями проживания открылся на базе бывшего общежития. Он рассчитан на 100 мест

В зоне отчуждения в Чернобыле открыли хотел на 100 мест. Об этом сообщает Госагентство по управлению зоной отчуждения.



Хостел сделали на базе бывшего общежития Полесье. Для посетителей там есть плазменный телевизор, душевая кабина, туалет, доступ к интернету.



Подчеркивается, что хостел рассчитан на краткосрочное пребывание в зоне отчуждения.



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