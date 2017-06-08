В Херсонской области восемь заведений оштрафованы за русский язык
В Херсонской области восемь хозяйствующих субъектов оштрафованы за нарушение требований языкового законодательства, а именно за использование русского языка при обслуживании клиентов. Об этом сообщает пресс-служба Госпродпотребслужбы.
Как отметили в ведомстве, за последний период в областное управление службы поступило около 10 жалоб о нарушении работниками предприятий ресторанного хозяйства, сферы торговли, аптек требований законодательства о языковой политике.
В жалобах, в частности, отмечалось, что информация, указанная в меню ресторанов, на выставочных ярлыках, в кассовых чеках, изложена на русском языке, а персонал заведений при обслуживании клиентов также общается на русском языке.
По мнению жалобщика, которым во всех случаях был один и тот же человек, заведения нарушают его права, предусмотренные ст. 15 закона о защите прав потребителей.
Читайте также: Количество русскоязычных в Украине значительно сократилось - FT
В службе сообщили, что в ходе внеплановых проверок указанные в жалобах факты подтвердились. В итоге к восьми хозяйствующим субъектам были применены административно-хозяйственные взыскания, предусмотренные законом о защите прав потребителей.
Также к административной ответственности, в соответствии с ч. 1 ст. 155 КУоАП, привлечены восемь человек, отметили в ведомстве.
6 июня 2017 года президент Петр Порошенко подписал закон о введении квот на украинский язык на телевидении.
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Бизнес на ЛІГА.net
-
13:54
-
14:15
-
13:20
-
13:14
-
01.06.17
13:41
Новости партнеров
- 31017
- 23375
- 13633
- 13276
- 12497