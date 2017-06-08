В Херсонской области восемь заведений оштрафованы за русский язык

В жалобах отмечалось, что использование русского языка при обслуживании является нарушением требований языкового законодательства и прав потребителей

В Херсонской области восемь хозяйствующих субъектов оштрафованы за нарушение требований языкового законодательства, а именно за использование русского языка при обслуживании клиентов. Об этом сообщает пресс-служба Госпродпотребслужбы.



Как отметили в ведомстве, за последний период в областное управление службы поступило около 10 жалоб о нарушении работниками предприятий ресторанного хозяйства, сферы торговли, аптек требований законодательства о языковой политике.



В жалобах, в частности, отмечалось, что информация, указанная в меню ресторанов, на выставочных ярлыках, в кассовых чеках, изложена на русском языке, а персонал заведений при обслуживании клиентов также общается на русском языке.



По мнению жалобщика, которым во всех случаях был один и тот же человек, заведения нарушают его права, предусмотренные ст. 15 закона о защите прав потребителей.

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В службе сообщили, что в ходе внеплановых проверок указанные в жалобах факты подтвердились. В итоге к восьми хозяйствующим субъектам были применены административно-хозяйственные взыскания, предусмотренные законом о защите прав потребителей.



Также к административной ответственности, в соответствии с ч. 1 ст. 155 КУоАП, привлечены восемь человек, отметили в ведомстве.

6 июня 2017 года президент Петр Порошенко подписал закон о введении квот на украинский язык на телевидении.



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